Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta: «Senza autotune colano a picco». Il trapper: «Quando il c**o brucia...»

Samuele Bersani contro i trapper. E, in particolare, contro Sfera Ebbasta. Nell'estate dei "dissing" musicali - Salmo contro Luchè e Paolo Meneguzzi contro J-Ax - il cantautore di "Giudizi universali" decide di dire la sua su chi utilizza l'autotune per cantare. E lo fa con un post sui social che sembra avere un obiettivo preciso. Bersani infatti ha scritto: «Mi hanno girato un video dove uno di questi semidei contemporanei della rima "cantata" si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco. Ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera».

Sfera Ebbasta, l'autotune e la frecciatina di Bersani

Il riferimento non può che essere a Sfera Ebbasta: da alcuni giorni, infatti, sui social gira un video del trapper che si ritrova a dover cantare senza autotune per un problema tecnico, stonando in maniera piuttosto evidente.

Un filmato diventato virale e che ha dato vita a un acceso dibattito nel quale Bersani è entrato a gamba tesa.

La risposta

Pur non venendo menzionato esplicitamente, Sfera Ebbasta deve essersi sentito chiamato in causa, così ha lasciato su Twitter un commento che sa tanto di risposta al cantante romagnolo: «Quando il cu*o brucia - ha scritto il trapper - spesso la bocca sparla, cit della settimana». Finita qui? Neanche per sogno. Bersani ha pubblicato un altro post in cui scrive: «Non basterebbe invece tutto l'autotune del mondo per correggere la mancanza d'ironia che c'è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità». Insomma, anche per questa settimana il "dissing" è servito.