Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar in Campania per una vacanza tutta partenopea

Vacanze partenopee per la nota attrice americana Sarah Michelle Gellar, conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Buffy l'ammazzavampiri nella serie Tv storica andata in onda dal 1997 al 2003.

E' evidente dai tanti scatti pubblicati sui suoi social che la celebre attrice si stia godendo a pieno questo itnerario campano con la sua famiglia. Dalla Costiera Amalfitana alle isole del Golfo di Napoli, la Gellar, come scrive in uno dei suoi post, si sente come se stesse vivendo “la dolce vita”: un viaggio alla scoperta dei posti più belli della Campania.

Dopo essere stata a Positano, Amalfi e Ravello, la produttrice televisiva e imprenditrice statunitense, in questi giorni ha fatto tappa anche a Capri e ne è testimone uno scatto dove viene immortalata su una barca con lo sfondo dei Faraglioni.

Nell'itinerario non possono non mancare le tappe culinarie, dove la degustazione dei piatti della cucina napoletana dà quel tocco in più al viaggio nella Città del Sole.