«Ho scelto di non avere figli, la gente mi dice che non ho uno scopo ma è solo gelosa: nella vita voglio dormire e comprare borse»

Nell'era digitale, le piattaforme social hanno dato voce a una molteplicità di stili di vita e scelte personali, catalizzando discussioni spesso polarizzate su temi come la decisione di avere o non avere figli. Stephanie, nota su TikTok come @iamstephanienoble, si è ritrovata al centro di un vivace dibattito dopo aver condiviso apertamente la sua scelta di vivere senza figli, una decisione che ha motivato con il desiderio di dedicarsi a sé stessa, compreso il piacere di fare shopping e godersi dei pisolini.

In un video pubblicato su TikTok, Stephanie si è espressa contro i giudizi e le critiche ricevute online, sottolineando come alcune persone l'abbiano accusata di vivere senza uno scopo perché ha deciso di non avere figli. La sua risposta ai detrattori è stata chiara: il suo stile di vita è una fonte di felicità e soddisfazione personale: «Il mio scopo è farmi le unghie, fare shopping, curarmi» ha rivelato mostrando il suo ultimo acquisto, una borsa firmata Goyard dal costo di 1.500 euro. Stephanie ha continuato dicendo di aver sempre desiderato essere la «zia ricca», piuttosto che avere figli suoi. Le critiche non la toccano, poiché ha detto che le persone che la trollano sono semplicemente «gelose» del suo stile di vita.

Per poi concludere: «Quindi non dire che non ho uno scopo solo perché non ho figli. Come ti permetti!».

Nonostante la reazione negativa di alcuni, la posizione di Stephanie ha trovato sostegno e comprensione in una parte della comunità online. Una mamma di due bambini, per esempio, ha espresso il suo pieno supporto alla decisione della donna, evidenziando come ognuno dovrebbe avere la libertà di scegliere il proprio percorso di vita senza essere sottoposto a giudizio.

Il dibattito si è poi esteso a considerazioni più ampie sulle possibilità di godere delle stesse attività menzionate da Stephanie anche avendo figli. Alcuni utenti hanno condiviso la propria esperienza, sostenendo di riuscire a fare «tutto questo» insieme ai propri figli e partner, suggerendo che la presenza di bambini non escluda necessariamente la possibilità di vivere esperienze gratificanti e momenti di cura personale.