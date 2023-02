Sharon Stone, morto il fratello Patrick: aveva 57 anni. Due anni fa perse il figlio di soli 11 mesi

Patrick Stone, Il fratello di Sharon Stone, è morto all'età di 57 anni domenica mattina in Pennsylvania. Un rappresentante dell'ufficio del medico legale ha dichiarato a TMZ che l'uomo è morto in seguito a un infarto. Non si sa se fosse in ospedale quando è morto. Patrick Joseph era il padre di suo nipote e figlioccio River, morto per un'insufficienza d'organo nel 2021 all'età di soli undici mesi.

Il post dell'attrice

«È vero, ho perso mio fratello», afferma la diva di Hollywood in una clip sui social, visibilmente sconvolta. Tra le lacrime, ha ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta. Patrick Joseph lascia la moglie Tasha, un figlio e una figlia. «Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un'enorme perdita», aggiunge l'attrice, che chiede ai suoi 3,6 milioni di follower di «continuare a essere gentili».

Il dolore della moglie

La triste notizia è stata condivisa dalla moglie di Patrick, Tasha, che ha scritto: «Mi sembra che il cuore mi sia stato strappato dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River... non so cos'altro dire, lui era il mio mondo. Non sono sicura di come dovrebbe essere la vita senza mio marito al mio fianco e onestamente non voglio, ma lo farò ovviamente. Spero solo che tu stia sempre al mio fianco a vegliare su Hunter, Kaylee e me. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, terrò per sempre te e i nostri meravigliosi (e alcuni non così meravigliosi ma altrettanto importanti) ricordi vicini al mio cuore e visiterò sempre quei ricordi. Ti amo tesoro tesoro. Il mio desiderio in tutto questo è che ora almeno River abbia suo padre con lui e spero che voi due vi stiate divertendo molto».

Il figlio morto nel 2021

River era il figlio della coppia, morto nel 2021 all'età di soli 11 mesi. Annunciando la notizia in quel momento,Dopo aver precedentemente esortato i fan a pregare per un miracolo, Sharon aveva condiviso un post su Instagram del piccolo: «River William Stone - 8 settembre 2020 - 30 agosto 2021", ha sottotitolato Sharon. La star di Basic Instinct in seguito ha rivelato che suo nipote ha contribuito a salvare tre vite attraverso donazioni di organi dopo la sua morte. Sharon ha rivelato che la famiglia del suo figlioccio stava lottando con la "tragica perdita" sottolineando l'importanza delle donazioni di organi. Parlando con la rivista People, ha detto: “Il fatto che il mio figlioccio sia stato in grado di salvare tre vite, due neonati e un uomo di 45 anni è stato un santuario per la nostra famiglia. Posso solo dire che non sai mai, mai quando accadrà una tragedia nella tua vita o nella tua famiglia, ma questa opportunità di essere un donatore di organi, ci ha salvato, ha salvato la nostra famiglia." Ha continuato: "Molte persone hanno molti pensieri diversi su questo, ma alla fine ci ha dato un po' di pace".

