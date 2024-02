Sinner, dal pasticciotto alla pizza: in cucina scoppia la mania per il campione italiano di tennis

È dedicata al campione di tennis Jannik Sinner l'ultima invenzione dolciaria del maestro pasticciere di Campi Salentina Angelo Bisconti. Dopo il «Pasticciotto Obama», la variante al cacao del classico pasticciotto leccese dedicata al presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, il «Pasticciotto Arcobaleno», ideato per promuovere i diritti Lgbtqia+, e il «Pasticciotto del Senatore», ambasciatore delle eccellenze agroalimentari italiane, il maestro Bisconti ha deciso di celebrare l'impresa del tennista italiano agli Australian Open con «Sinner», il pasticciotto del campione.

La forma ricorda quella di una pallina da tennis ma il colore è arancione perchè la frolla è realizzata con l'aggiunta di carota (ortaggio che identifica i tifosi del campione a partire dal 2019 quando, al cambio di campo all'Apt di Vienna, Sinner mangiò una carota al posto della consueta banana).







All'interno del pasticciotto una delicata crema all'arancia al posto della tradizionale crema pasticcera. La presentazione ufficiale del pasticciotto «Sinner» avverrà alla fiera Gulfood in programma a Dubai dal 19 al 23 febbraio prossimi. «Sinner rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo, è la dimostrazione che con sacrificio, impegno e passione è possibile raggiungere traguardi inimmaginabili. È un esempio per tanti ragazzi che credono nei valori dello Sport. Spero che un giorno possa degustare il dolce che gli ho voluto dedicare per celebrare il suo trionfo» - dichiara il maestro Bisconti.



La prima pizza per omaggiare il giovanissimo vincitore degli Australian Open, Jannik Sinner, è già famosissima: pensate che hanno iniziato a servirla ancor prima che vincesse la competizione. In molti hanno già gustata in suo onore per festeggiare dopo la finale di domenica.



A scovare la prima pizza dedicata a Jannik Sinner è stata La Repubblica, in un servizio proprio durante la finale degli Australian Open nel paese dove è nato il campione, a San Candido, e dove è cresciuto, a Sesto in provincia di Bolzano.



Nel locale Sportcenter di San Candido è già da un po’ che si prepara la pizza che porta il cognome del giovane tennista classe 2001.

Gli ingredienti sono semplici, e non c’è nulla di arancione: pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, pomodorini, carciofi e prosciutto. Il pizzaiolo che la prepara non ne è sicuro, ma ai microfoni de La Repubblica dice: «Non so se in passato la mangiava lui, penso di sì».