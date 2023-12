Scopre dopo 17 anni (e 3 figli) che il marito è suo cugino, Ondata di critiche social. «Non lo lascerò mai»

Sposati felicemente da 17 anni, tre figli e la sorpresa dal test del Dna: Celina e Joseph Quinones, originari del Colorado, sono cugini. La scoperta dopo 10 anni anni di unione quando lei decise di indagare sull'albero genealogico. Postando su TikTok con l'handle @realestatemommas, Celina ha annunciato la notizia: «Ero sposata con mio marito dal 2006. Senza pensarci troppo abbiamo avuto tre figli, poi la scoperta». Con Joseph c'era un legame di sangue. Il video è diventato rapidamente virale e ha ottenuto quattro milioni di visualizzazioni, con molti utenti fortemente: «Dovreste separarvi subito», il commento più ricorrente.

L'esito del Dna e la reazione

Celina Quinones ha descritto il momento in cui ha scoperto per la prima volta che suo marito era anche suo cugino come «devastante», ma ha detto che l'amore della coppia è più forte che mai e che ha ignorato i commenti negativi che suggerivano la separazione. «Avevamo già tre figli quando ho scoperto il legame di parentela.

A Joseph ho detto, "amore, siamo imparentati, dovremmo stare insieme? Ma io non cambierei lui per nulla al mondo».

Sposi cugini, le critiche social

Rispondendo alle critiche delle persone che commentavano i suoi video su TikTok, Celina ha sottolineato: «Lui è e sarà sempre tutto per me. Non lascerò che un po' di sangue distrugga ciò che abbiamo creato, questa bellissima famiglia. I figli e mio marito sono tutto per me. I piccoli hanno 10 dita di mani e piedi». Un secondo video chiarisce che Celina e Joseph non avevano assolutamente idea di essere imparentati quando si sono conosciuti, e che sono stati fidanzati quattro mesi prima di sposarsi. A un hater che aveva espresso un commento particolarmente negativo la donna ha risposto: «Rimarremo cugini, coniugi e amanti per sempre. Ora vai a vomitare».