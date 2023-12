Si lamenta del primo lavoro dopo la laurea (dalle 9 alle 17) e viene licenziata, ora è al verde: «Ho bisogno di un impiego subito»

Cercare lavoro a 21 anni, dopo la laurea, richiede impegno e forza di volontà, ma anche tanta fortuna. Dopo 5 mesi di curriculum inviati e di ennesimi «No» come risposta, la giovane Brielle Asero ha ottenuto, finalmente, il suo primo lavoro in una startup. Un impiego che l'ha occupata dalle 9 alle 17 e che l'ha portata, due mesi fa, a lamentarsi in un video sui social per non avere tempo libero da dedicare a se stessa.

A un paio di settimane dal Natale, la ragazza ha dichiarato in un video di essere stata licenziata e di non avere più risparmi.

@brielleybelly123 can someone tell me im going to be okay !!!! feels like the world is ending i need a job immediatley i am feeling so lost rn like i moved for this...!? ♬ original sound - BRIELLE

«Sono stata licenziata dal mio primo lavoro post-laurea, quello che ho trovato dopo 5 mesi e per il quale mi sono trasferita a New York City», ha annunciato la 21enne in un video su Tiktok.

La ragazza ha sostenuto di non avere colpe, si reputa una gran lavoratrice, ma ha detto di non poter aspettare fino a gennaio per avere un posto di lavoro perché al momento è al verde, senza risparmi.

Il vecchio lavoro, a detta sua, non le avrebbe consentito di mettere da parte dei soldi dalla busta paga perché consumava tutto in spese per l'affitto, per vivere, per spostarsi con i mezzi. Poi, tra le lacrime e la disperazione, nel video diventato subito virale, ha lanciato una richiesta d'aiuto: «Ho bisogno di un lavoro subito».

A ottobre scorso, la neolaureata in Marketing aveva già fatto parlare di lei e del suo lavoro sui social, in un video che ha raggiunto milioni di visualizzazioni e in cui si è lamentata dei nuovi ritmi che la costringevano a lavorare dalle 9 alle 17, senza avere tempo a sufficienza per dedicarsi ai suoi hobby e alle sue passioni.

«Lavoro in presenza e mi ci vuole un'eternità per arrivare. Non ho tempo per fare nulla. Voglio fare la doccia, cenare, andare a dormire, ma è diventato tutto complicato. Non ho l'energia per fare sport, non ho tempo per fare nulla e sono molto stressata», aveva confessato disperata Brielle Asero.