«Rata del mutuo aumentata di 1.000 euro al mese. Mia moglie ha dovuto rinunciare al congedo di maternità e tornare a lavoro»

Un padre di tre figli ha parlato di come il drammatico aumento del costo della vita abbia colpito la sua famiglia e costretto la moglie a tornare al lavoro in anticipo rispetto al congedo di maternità per riuscire a sostenere il peso delle rate mensili del mutuo, aumentate del 30% negli ultimi tre anni.

Matt Cutbush, un papà australiano, ha raccontato di come l'aumento del costo della vita abbia inciso sulla sua famiglia in una puntata del programma A Current Affair.

L'aumento maggiore nelle spese della famiglia è rappresentato dalla rata mensile del mutuo, che è aumentata del 37%, da 2.735 dollari australiani (circa 1.690 euro) a 4.349 dollari (2.682 euro) a causa della fine del periodo di mutuo a tasso fisso. Ma non è stato l’unico colpo alle finanze della famiglia, che ha registrato un aumento del 20% sulle spese per i generi alimentari e del 40% sul costo della benzina e per l'immatricolazione dell'auto. Quando si è avvicinata la data della scadenza del tasso fisso, il signor Cutbush e sua moglie hanno fatto i conti, e capito che non sarebbero riusciti a coprire la rata se la donna non fosse tornata a lavoro subito, rinunciando al congedo di maternità per l'ultimo figlio.

Le difficoltà del giovane papà, però, non hanno scatenato nei telespettatori sentimenti di solidarietà. Anzi, in molti si sono riversati sui social commentando che l'uomo avrebbe dovuto ridimensionare le sue pretese perché «viveva al di sopra delle sue possibilità», ma altri hanno sostenuto che «non avevano colto il punto» e che non avrebbe dovuto rinunciare alla sua casa. Chi ha seguito il programma non ha potuto fare a meno di notare che i Cutbush vivono in una grande villa, e in molti gli hanno suggerito di venderla e comprare una casa più piccola ma rispondente alle mutate esigenze finanziarie. «Si chiama vivere al di sopra delle proprie possibilità...», il tenore dei commenti dei detrattori sui social. D'altro canto, c'è anche chi ha spostato la prospettiva sul racconto, centrando la questione principale: «Il punto è che tutto è aumentato così tanto ed è difficile».