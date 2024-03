Bonus computer di 300 euro, ecco a chi spetta e come ottenerlo: la soglia Isee e cosa si può acquistare

Uno sconto di 300 euro per l'acquisto di un computer. Lo prevede il governo per gli studenti di scuola superiore o universitari appartenenti a famiglie con Isee fino a 20.000 euro. Obiettivo: ridurre il digital divide tra classi economiche e più in generale aumentare il livello di digitalizzazione della popolazione.

Il bonus

Il bonus consiste in una sconto di 300 euro per l'acquisto di un computer. Si potranno comprare pc o Mac portatili o fissi, nuovi o anche usati. senza alcuna limitazione per quanto riguarda quelli di seconda mano o ricondizionati. Nessun vincolo nemmeno per il sistema operativo installato: libera scelta tra Windows, macOS, Linux, ChromeOS o altro ancora. Non sarà possibile invece acquistare accessori come scanner o stampanti. Il bonus è utilizzabile una sola volta, per cui chi ne ha già usufruito lo scorso anno non potrà chiederne un altro nel 2024.

I requisiti

I requisiti sono due: biosgna essere studenti di scuola media superiore o dell'università; il reddito del nucleo familiare non deve superare un Isee di 20.000 euro l'anno.

La domanda

La richiesta va fatta tramite l’App IO, l’applicazione gestita da PagoPA che integra i servizi legati alle pubbliche amministrazioni. Una volta entrati con le proprie credenziali (Spid o Cie), si accede alla sezione "bonus e sconti" presente nella scheda Portafoglio.

Le differenze con il bonus internet

Il bonus computer non è da confondere con quello per Internet: quest’ultimo è un voucher dal valore di 100 euro concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso Infratel per le famiglie che non usufruiscono ancora di un servizio di connettività.