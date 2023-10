Buoni fruttiferi postali, emissione al via: rendimento e tipologie. Quanto si guadagna? Guida completa

Buoni fruttiferi postali. Poste Italiane ha comunicato l’arrivo dei nuovi buoni, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, che saranno disponibili esclusivamente tramite Poste Italiane.

Consentono agli investitori di "mettere a lavoro" anche somme modeste e si distinguono per l’assenza di spese di emissione, gestione e rimborso, fatta eccezione per gli obblighi fiscali. Si può chedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione. Per l'investitore c'è il vantaggio di una tassazione agevolata al 12,50%. Inoltre, i Buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione.