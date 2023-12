Bonus 2024, i contributi al via l'anno prossimo. Dal bonus psicologo a quello per le mamme, cosa verrà prorogato (e cosa scade nel 2023)

Nuove agevolazioni statali sono in arrivo con il nuovo anno. Dal bonus psicologo ai contributi per le mamme lavoratrici, sono moltissime le novità in programma per il 2024. A cambiare, però, saranno anche alcune misure, che verranno bloccate. Tra queste, il bonus occhiali da vista e il bonus trasporti. Possibili però nuove sorprese, che potrebbero arrivare dalla discussione della Legge di Bilancio.

