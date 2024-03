Tre giornate di prevenzione rosa, il distretto Asl 27 celebra la festa della donna

Celebrare la donna tutelandone la salute è il tema che per tre giorni caratterizzerà la campagna di prevenzione "Mi voglio bene" dell'Asl Napoli 1 Centro. In occasione della festa della donna, infatti, sarà possibile accedere liberamente e gratuitamente alle campagne di screening oncologico per la prevenzione del carcinoma della mammella, al collo dell'utero e del colon retto.

Al distretto Asl 27 del Vomero - Arenella, nelle tre giornate "rosa" in programma dal 7 al 9 marzo ci saranno aperture straordinare di servizi e ambulatori che consentiranno alle donne di ricevere assistenza anche nelle ore serali, senza prenotazione e senza impegnative, recandosi semplicemente nella struttura. Oltre ai controlli nell'ambito della prevenzione dei tumori più diffusi tra la platea femminile, sono previste anche visite cardiologiche e nevoscopie.

Il calendario dedicato alle donne, nel distretto sanitario 27, partirà il 7 marzo dalle ore 14.00 alle 19.00 nel poliambulatorio di via San Gennaro ad Antignano con la possibilità di eseguire mammografie (dai 45 ai 69 anni), pap test (dai 25 ai 29 anni), hpv test (dai 30 ai 64 anni) e consegne dei kit colon retto (dai 50 ai 74 anni).

L'8 marzo, dalle 8.00 fino alle 19.00 nel poliambulatorio di via San Gennaro ad Antignano ci sarà la possibilità di eseguire visite cardiologiche, comprese di elettrocardiogramma e spirometrie, oltre alle mammografie e alle consegne dei kit colon retto mentre nel consultorio in via Recco, sempre dalle 8.00 alle 19.00, sarà possibile eseguire pap test ed hpv test.

La terza giornata rosa, il 9 marzo, si svolgerà dalle 8.00 alle 14.00 sia nel poliambulatorio di via San Gennaro ad Antignano per eseguire mammografie, visite cardiologiche, pap test, hpv test, nevoscopie e consegne dei kit colon retto sia nel consultorio di via Recco per i pap test e hpv test. Per tutte le donne che parteciperanno alle tre giornate rosa è prevista la possibilità di accesso libero e gratuito ad ulteriori visite specialistiche a seguito degli esiti dei controlli.