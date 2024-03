Vaccinazioni ai pazienti oncologici: giornata di confronto al Monaldi

È stata una giornata di confronto e di approfondimento scientifico sul delicato tema delle vaccinazioni nei pazienti oncologici quella dal tema “Brainstorming: Vaccini e dintorni” promossa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in sinergia con la Rete Oncologica Campana presso l’Aula Magna dell’Ospedale Monaldi.

L’evento (responsabili scientifici il dottore Vincenzo Montesarchio, direttore Oncologia dell’azienda ospedaliera dei Colli e il dottor Sandro Pignata, coordinatore della Rete Oncologica Campana) nasce dalla volontà di sensibilizzare e promuovere la vaccinazione come pratica di buona salute ed è stato fortemente voluto dai direttori generali dell’azienda ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino e IRRCS Istituto Nazionale Tumori - Fondazione Pascale, Attilio Bianchi.

Un pomeriggio di dibattito e di confronto sul documento tecnico elaborato dalla Roc sul programma vaccinale per i pazienti affetti da patologie tumorali e varato con l’obiettivo di ampliare la diffusione di vaccini fortemente consigliati, come quello anti Herpes Zoster una patologia che, per i pazienti fragili, può rappresentare una condizione estremamente invalidante e di difficile approccio terapeutico, soprattutto sfocia in nevralgia post erpetica.

Il documento nasce con la volontà di rassicurare i pazienti sull’opportunità offerta dal protocollo vaccinale e rappresenta un vademecum per il personale delle Unità di Oncologia di tutta la Campania.

«Monaldi e Cotugno fanno parte della Rete Oncologica Campana. Fare rete significa condividere saperi, conoscenze e competenze. Questa è la strada da percorrere per offrire ai pazienti la migliore Sanità possibile» è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli.