Insegnante legge i desideri degli studenti in un video social, poi la sorpresa: a scuola arrivano regali di Natale per oltre 900 ragazzi

A Natale siamo tutti più buoni, e lo dimostra un'iniziativa di un'insegnante di inglese che lavora in una scuola frequentata da migliaia di studenti, molti dei quali provenienti da situazioni non particolarmente agiate e da famiglie con redditi molto bassi. Ai ragazzi era stato chiesto di scrivere un desiderio in occasione del Natale e Cheri ha deciso di leggerne alcuni in un video pubblicato sul suo account TikTok, sperando di poter ottenere il supporto di altre persone.

«Purtroppo da sola non riesco a fare molto, e anche con l'aiuto delle altre insegnanti è difficile», afferma Cheri, «Così ho pensato di chiedere aiuto a voi.

Questi ragazzi vogliono così poco, forse possiamo renderli felici».

Teachers and strangers grant more than 900 Christmas wishes for high school students in las Vegas. 🎁https://t.co/3XrStm1ZNu pic.twitter.com/3uGdXY5Uck — Good Morning America (@GMA) December 20, 2023

Il video è stato pubblicato a novembre e Cheri si riprende, sull'orlo delle lacrime, mentre lancia un appello a chiunque sia lì ad ascoltare le sue parole: «Lavoro in una scuola in cui portano avanti il progetto della lista dei desideri per cui chiedono agli studenti di scrivere ciò che vogliono e anche la motivazione, la ragione per cui è importante per loro», spiega l'insegnante.

Poi, continua: «Qui ci sono più di 3000 studenti e noi non possiamo permetterci di farli tutti felici, ma forse TikTok può aiutare, quindi vi leggerò giusto un paio di desideri dalla lista, perché il solo fatto che abbiano chiesto queste cose è...», Cheri si interrompe, commossa, e dopo aver ripreso il controllo passa a fare qualche esempio: «Un paio di ciabatte nere, per proteggere i piedi dal freddo, una busta di patatine Takis, per avere un po' meno fame, una chitarra, per riprendere a studiare dopo aver interrotto alle scuole medie, una sciarpa del Manchester... e c'è chi scrive semplicemente di volere che i desideri di tutti gli altri si avverino».

Il web ha risposto alla chiamata di Cheri e dopo che il suo video è andato virale stranieri da tutto il mondo hanno contribuito a pagare regali di Natale per quasi 1000 studenti. Intervistata da Good Morning America, l'insegnante ha inoltre affermato che le donazioni continuano ad arrivare e presto potranno acquistare altri regali ancora.

La scuola è situata in una comunità a rischio e riceve per la maggior parte studenti provenienti da famiglie a basso reddito. Si tratta, naturalmente, di un istituto completamente gratuito. Già prima del video, gli insegnanti si erano dati da fare per cominciare ad acquistare regali per i ragazzi, ma potevano arrivare solo fino a un certo punto con i propri fondi: «Quella lista mi ha fatto piangere, mi ha spezzato il cuore perché così tante richieste erano umili e altruiste. Tantissimi studenti chiedevano per le loro famiglie, per gli amici o i parenti», dice Cheri.