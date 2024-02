Assegno unico, quali sono le maggiorazioni? Dai figli disabili all'età della madre: guida a tutti gli articoli

Assegno unico. Dal 2024 gli importi sono rivalutati: vanno da un minimo di 57 euro (per un figlio) per chi ha un Isee oltre 45.574,96 (o non presenta l'Isee) a un massimo di 199,4 euro per redditi fino a 17.090,61. Ma oltre al contributo "base" l'importo sale in base a una serie di maggiorazioni: figli ulteriori al secondo, figli non autosufficienti, figli con disabilità grave o media, figli 18-20 anni disabili, figli disabili a carico maggiori di 21 anni, per madre di età inferiore a 21 anni e infine bonus secondo percettore di reddito.

Assegno unico, pagamenti marzo con importo minimo se non si presenta Isee aggiornato entro il 29 febbraio: come fare

Per capire a quanto ammontano c'è la possibilità di simulare la propria posizione attraverso uno strumento specifico messo a disposizione dall'Inps.