Sunak, gli spaghetti al pomodoro e quella (terribile) salsa utilizzata per condirli: cosa ha versato sulla pasta?

Il Natale degli spaghetti e degli ingredienti che non vorresti mai vedere. Siamo partiti con lo chef Bruno Barbieri che ha mantecato gli spaghetti con le vongole con il burro e siamo arrivati con il primo ministro britannico Rishi Sunak che ha utilizzato una salsa segreto per condirli. Il piatto più celebre d'Italia è finito quindi al centro di un caso mediatico "internazionale".

Spaghetti alle vongole di Bruno Barbieri, il burro fa infuriare follower: «E lei sarebbe uno chef stellato?»

Sunak ha trascorso il 25 dicembre a Downing Street al lavoro.

Rimasto praticamente solo, ha deciso di pubblicare un filmato esilarante imitando il piccolo Kevin in "Mamma ho perso l'aereo". Si è messo a giocare a cricket con lattine di Coca-Cola in corridoio, ha fatto le coccole al gatto, sistemato l'albero di Natale e appunto, si è gustato un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Che poi, forse, così bello non è apparso, soprattutto agli italiani. A giudicare dalle immagini la pasta appare senza dubbio scotta ma il vero problema risiede in quel terribile, indecifrabile, ingrediente.

Merry Christmas from Downing Street 🎄 pic.twitter.com/cr0ZIdQmeR — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 25, 2023

L'ingrediente segreto

Cosa ha versato il primo ministro del Regno Unito per condirlo? Potrebbe sembrare olio, ma gli indizi sembrano muoversi verso altri lidi. Qualcuno ha immaginato si trattasse di salsa di soia, ma il colore è troppo chiaro per esserlo. La bottiglietta e la consistenza spingono tutti verso un'altra direzione: sciroppo d'acero. Si tratta di un liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico superato dalla melassa e dalla stevia;

Barbieri e il burro con le vongole

Nel giorno della vigilia ci aveva pensato chef Bruno Barbieri ha scatenare gli utenti della rete pubblicando un video mentre prepara un classico delle cene natalizie italiane utilizzando però un ingrediente che ha spiazzato tutti. Per mantecare gli spaghetti alle vongole ha infatti utilizzato il burro. «Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole? Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste. Si fan così», ha scritto lo chef. Sotto accusa è finito anche l'utilizzo del pan grattato.