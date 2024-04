Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes compie 18 anni: ecco com'è diventata. Il padre non può vederla (per colpa di Scientology)

Suri Cruise ha compiuto 18 anni e i paparazzi newyorkesi si sono scatenati. La ragazza, nata dal matrimonio ormai finito da tempo tra Katie Holmes e Tom Cruise, è sempre stata protetta dalla madre che ha cercato (per quanto possibile) di non esporla ai media. Quella che mostrano oggi le foto scattate in strada è una ragazza bellissima e stilosa che somiglia tantissimo alla mamma ma che lo stesso sguardo e sorriso del papà.

L'infanzia di Suri Cruise

Suri Cruise è nata il 18 aprile 2006: a quel tempo Katie Holmes e Tom Cruise erano una delle coppie d'oro di Hollywood e il sole sembrava brillare sulla famiglia. La bimba era una mini fashion icon: ogni suo abitino diventava subito di moda e ogni look veniva studiato e commentato sulle riviste. Poi nel 2012, dopo il doloroso divorzio dei genitori (l'attrice ha lasciato il marito per proteggere la figlia dal fanatismo di Scientology e da allora non si parlano più) è sparita dalla scena pubblica: la mamma l'ha cresciuta a Manhattan tenendola il più lontano possibile dai media. La ragazza non ha nemmeno un account social e appare raramente su quelli della madre.

Il rapporto di Suri Crusie con papà Tom Cruise

Da quando Katy Holmes e Tom Cruise si sono lasciati, Suri Cruise non frequenta più il papà.

All'attore infatti non è permesso di avere rapporti con la figlia perché lei non è adepta di Scientology. Il divo di Hollywood però non le ha fatto mancare nulla dal punto di vista economico, versando puntualmente la cifra stabilita dal giudice quando ha concesso l'affido esclusivo alla madre: 400mila dollari all’anno per il mantenimento, le spese scolastiche e mediche. Ora che Suri è maggiorenne le cose potrebbero cambiare: l'assegno potrebbe non essere più versato (anche se Tom potrebbe decidere di voler continuare a sostenere la ragazza e pare che le pagherà il college) e lei sarà libera, se vorrà, di mettersi in contatto con il padre e cercare di ricostruire il rapporto.

Cosa c'è nel futuro di Suri Cruise?

Suri Cruise ha l'indole della trend setter e potrebbe voler trasformare il suo amore per la moda in un lavoro. Per lei è il momento di scegliere quale università frequentare e pare che si stia orientando verso il mondo fashion. "Suri sta facendo domanda nei college di tutto il mondo", ha raccontato una fonte al Daily Mail, anche se Katie Holmes vorrebbe che rimanesse a New York. Per la ragazza sono aperte anche le porte del mondo cinematografico: "Le chiedo in continuazione di partecipare ai miei film. E' davvero talentuosa "Ha detto sua madre. Per ora le sue esperienze però si fermano agli spettacoli scolastici. Sembra che sia dotata anche per il canto: ha registrato una cover della canzone "Blue Moon" per il film "Alone Together" diretto dalla Holmes e presentato al Tribeca Film Festival.