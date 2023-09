Temptation Island, Mirko Brunetti al veleno contro l'ex fidanzata: «Sono stato minacciato dalla famiglia di Perla». Le dichiarazioni choc su Instagram

Non finisce la saga tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Se in molti speravano di poterli gettare nel dimenticatoio dopo la figuraccia che hanno fatto a Temptation Island, con lei che si infila nel letto con un tentatore e lui che esce dal programma con la sua Greta con la quale si fa anche un tatuaggio insieme, ebbene vi sbagliavate di grosso. Sono tornati, a metterci lo zampino la regina del pomeriggio di canale 5: Maria De Filippi.

Temptation Island, pagelle della finale: Mirko, Greta e il tatuaggio dell'orrore (4), Federico «inquietante» (0), Gabriela e Giuseppe (sempre più) tossici (3)

Mirko Brunetti contro la ex fidanzata

Mirko Brunetti arriva nello studio di Uomini e Donne mano nella mano con la sua nuova fidanzata Greta.

Temptation Island, Mirko molla Perla e sceglie Greta: «Sei speciale». Chi è la tentatrice? Età, lavoro, vita privata e Instagram

Lo sfogo su instagram

«Perla pensava che io stessi in silenzio, la verità è che per due mesi io e Greta siamo stati zitti. Io sono stato zitto delle minacce che mi sono arrivate perché la realtà dei fatti è questa e Greta è stata in silenzio per tutti gli insulti ricevuti». Mirko è un fiume in piena e continua lo sfogo su instagram. «Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono i matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei, che ho fatto? Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un membro della sua famiglia ha pure perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarmi con un’altra persona e stare meglio». Ma continua e dichiara che sono accadute delle cose “brutte” quando è finito il reality show delle tentazioni. Non aveva parlato finora per tutelare Perla. Ma ora basta, Mirko non ne può più. Puntata 10mila.