Temptation Island, Mirko Brunetti rivela: «Con Greta stanno iniziando i primi litigi ma…»

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono fidanzati dalla fine di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia. Alla resa dei conti, durante il falò finale Mirko ha scelto di lasciare Perla per continuare la relazione con Greta alla luce del sole. E proprio nelle ultime ore, Mirko ha risposto ad un box di domande dei fan spiegando come sta procedendo la sua relazione. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Temptation Island, retroscena su Greta e Mirko: «Ecco perchè non ci siamo baciati nel relity»

«Con Greta va benissimo, abbiamo condiviso due mesi bellissimi perché siamo stati sempre insieme - ha raccontato Mirko Brunetti nelle sue Instagram stories -. Per chi me lo chiede sì, ci sono stati i nostri primi litigi ma è normalissimo perché ci stiamo conoscendo.

Per il resto, siamo sempre più complici e ragioniamo allo stesso modo su tantissime cose. Non posso chiedere di meglio in questo momento».