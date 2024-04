Maria De Filippi chiede informazioni a Tina Cipollari sul (presunto) flirt con Giucas Casella, l'opinionista replica a Uomini e Donne: «Non ricordo»

Il gossip è esploso dopo che Giucas Casella, quando era concorrente al Gf Vip, confessò a Patrizia De Blanck che si frenquentò con Tina Cipollari, notizia confermata dallo stesso anche qualche giorno fa a Nuovo Tv, ora è Maria De Filippi a volerci veder chiaro.

Giucas casella è Tina Cipollari sono stati insieme?

Giucas Casella a Nuovo tv ha confessato: «Tra me e lei (Tina Cipollari ndr) è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni.

La replica a Uomini e Donne

ieri durante la puntata di Uomini e Donne Maria De Filippi è entrata a gamba tesa sulla questione e ha chiesto all'opinionista cosa ci fosse di vero in quel racconto. Tina si è limitata a dire: «Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra».