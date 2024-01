Grande Fratello, Giucas Casella confessa: «Sono stato con uomini e donne. Io lo dico, altri no»

Un ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato un'intervista incui racconta la sua verità e le sue esperienze passate, senza pregiudizi. Già all'interno della Casa aveva rivelato di essere «fluido», affermando che «Mi è capitato di stare con un uomo. Ma che cosa c’è di strano? Per me nulla. Ero piccolo ed ero in collegio. Con questo non dico di essere gay. Però nella vita mi è successo di stare con un uomo e magari potrebbe ricapitare. Non si può mai sapere nulla sul futuro».

Le sue ultime parole hanno confermato e approfondito questo suo aspetto.

«Se da giovane facevo il playboy? Che ne so, non ricordo. Ho avuto un sacco di donne. No, non le ipnotizzavo per sedurle. Mi inseguivano ovunque. C’era la fila. Ero bello, un belloccio, e lo sono tuttora. E da ragazzo certo che ci stavo, ero libero. Con gli uomini? Come ho già detto mi ritengo fluido, non gay. Sono per l’amore libero - ha confessato Giucas Casella nell'intervista al Corriere della Sera -.

Da ragazzino ho avuto esperienze con uomini, è successo più di una volta, la prima quando ero in collegio dai preti, ma a quella età è normale. Tra maschi ci mettevamo lì tutti insieme. Se sono andato oltre a quelle cose da ragazzi? Sì è successo, però non mi sono mai innamorato. Attiro anche gli uomini, per me è un complimento e va benissimo. In gioventù, hai voglia tu, mi correvano tutti dietro. Ogni tanto l’interesse era reciproco con dei ragazzi. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico».