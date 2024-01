Gf, nuova premonizione di Anita sulla puntata: «Ho il terrore». È stata informata in confessionale?

La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre in quanto, dopo l'uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, dovrebbe essere quella in cui verranno presi alcuni provvedimenti nei confronti dei concorrenti in gioco nella casa più siata d'Italia: sarà per questo motivo che Anita Olivieri ha parlato di una infausta premonizione e addirittura di terrore. Ma cosa starà mai facendo così paura alla concorrente del Grande Fratello? Cosa si nasconde dietro questa premonizione E perché non convince i telespettatori?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben