Tiktok, l'esperta rivela: «Ecco i segni che rivelano che sei molto più attraente di quanto pensi»

Chloe Taylor è una tiktoker molto conosciuta su TikTok. È seguita da quasi tre milioni di follower ed è un'esperta di amore e relazioni, quindi, aiuta i suoi fan a capire come conquistare una persona o, semplicemente, ad amarsi e rispettarsi di più. Uno dei video che ha riscosso maggiore successo riguarda la consapevolezza di essere attraenti agli occhi delle altre persone. Secondo Chloe ci sono vari segni che mostrano che una persona è più carismatica di un'altra. Ecco quali sono.

Il video di Chloe Taylor

La tiktoker Chloe Taylor ha totalizzato 2,8 milioni di visualizzazioni con il video in cui spiega quali sono le caratteristiche delle persone attraenti.

La content creator dice: «Ci sono vari segni che dimostrano che sei una persona attraente. Ad esempio, se tu pensi di avere un difetto, gli altri faranno tutto il possibile per convincerti che non lo vedono e che quelle insicurezze che magari hai non esistono. In realtà, tutti abbiamo delle insicurezze, anche i ragazzi più insospettabili possono essere insicuri. Se sei il terapista del tuo gruppo di amici, probabilmente significa che sei bello. La gente tende a rivolgersi a chi è attraente perché è come se vedesse una sicurezza in più e volesse assomigliare a quella persona. Quindi, se i tuoi amici e la tua famiglia vengono da te per un consiglio, significa che stanno cercando di essere più simili a te. Il vero indizio che rivela che sei una persona di bell'aspetto è che i bambini si sforzano di sorriderti e interagire con te. In parole povere, sei bravo con i bambini: se ti sorridono gli piaci, se vedono qualcosa che non va, piangono».

I commenti social

Il video di Chloe Taylor è diventato virale su TikTok perché, evidentemente, in tanti desiderano sapere se sono attraenti o meno. Tra i molti commenti comparsi sotto al filmato ce ne sono alcuni davvero divertenti come, ad esempio: «La cosa dei bambini è verissima! Riescono sempre a capire se sei sincero o meno... ma allora perché quando sorrido mia nipote piange?».