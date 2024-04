«Ho speso 400 euro dal parrucchiere per diventare bionda, lui ha sbagliato e mi ha fatto bruna. Ora pretende altri soldi per rimediare»

A chi non è mai capitato di andare dal parrucchiere e, una volta terminato il trattamento, non avere avuto il coraggio di ammettere che il risultato ottenuto non era quello sperato? L'imbarazzo nell'esprimere insoddisafazione per un servizio poco soddisfacente è una cosa piuttosto comune, e a volte può riservare dei risvolti tutt'altro che piacevoli. Ad esempio, ritrovarsi a dover spendere altri soldi per provare a ad avvicinarsi all'obiettivo sperato. Ed è questo quello che è accaduto a una ragazza che ha rqaccontato la sua disavventura in un video su TikTok.

Il colore sbagliato

La protagonista è l'utente @evaaasian, che ha condiviso con i suoi follower un'esperienza di parrucchiere decisamente insoddisfacente.

Dopo aver speso 400 dollari (quasi 400 euro) per una colorazione bionda, la giovane donna si è ritrovata con i capelli di un castano scuro, quasi nero, nettamente diverso dal biondo platino richiesto. «Dopo aver passato più di sei ore sulla poltrona del parrucchiere per farsi tingere di biondo e aver pagato 400 euro per il servizio, mi sono ritrovata bruna, con i capelli così scuri da sembrare quasi neri», racconta nel suo video. Nonostante la chiara insoddisfazione per il risultato, la giovane non ha osato esprimere il suo disappunto al parrucchiere, optando invece per un'espressione di cortesia che lasciava intendere il contrario. Il giorno dopo, la ragazza che proprio non riusciva a farsi piacere la sua nuova immagine, ha contattato nuovamente il parrucchiere per far sistemare il pasticcio, ma lui le haa detto che, poiché aveva espresso la sua soddisfazione uscendo dal salone, non c'era più niente da fare.

I commenti

La vicenda ha riscosso un grande interesse online, accumulando oltre tre milioni di visualizzazioni e suscitando un'ampia solidarietà tra gli utenti di TikTok, molti dei quali hanno condiviso esperienze simili di insoddisfazione nei confronti dei servizi di parrucchiere. Tra i commenti più popolari, spiccano quelli che sottolineano la difficoltà nel manifestare dissenso per paura di tensioni o di essere fraintesi.