TorinoErotica, Valentina Nappi madrina della fiera del porno a Cosenza

Dal Piemonte alla Calabria il passo è breve, ma sinuoso. Ed è quello di una nota diva di Napoli. Mancano infatti circa 30 giorni al debutto di TorinoErotica: tre giorni di kermesse, rigorosamente riservata agli adulti, dedicata all'Eros e all'inclusivo e colorato mondo dell'intrattenimento per adulti, in quel di Cosenza. Come avviene nelle altre fiere internazionali del settore, la manifestazione è in programma nel finesettimana da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile: un ammaliante weekend in cui il Palacosentia trasforma la città calabra in una delle grandi capitali dell’erotismo e dell'intrattenimento mondiale a luce rossa.

Infatti l'edizione 2023 della storica fiera di settore TorinoErotica è progettata per stimolare la primavera di Cosenza, con le protagoniste e i protagonisti del mondo “adult” e le attrici dei set cinematografici a tripla X.

La locandina dell'evento illustra un elenco delle Pornostar più note al pubblico italiano e già all'onor delle cronache, che sono attese tra qualche settimana a Cosenza. Tra i nomi che svettano nel settore, uno è quello della Star napoletana più amata Oltreoceano: Valentina Nappi. L'attrice campana del cinema internazionale per adulti è attesa in Calabria per un weekend ad alto tasso erotico, insieme ai tanti fan che annovera nella Pensola.

Ma a TorinoErotica, oltre a Valentina Nappi, è atteso il regista e produttore italiano Rocco Siffredi, di cui a breve arriva in streaming la serie Netflix Supersex, che «liberamente tratta» dalle gesta del celebre pornodivo originario di Ortona in Abruzzo. Rocco Siffredi è l'ospite d'onore dell'edizione 2023 di TorinoErotica.