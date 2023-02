Verissimo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: «Maria compie 10 anni, è la gioia delle nostre vite»

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo. La coppia però, non era da sola: ad accompagnarla infatti, c'era anche la loro bambina Maria che il 14 febbraio compirà 10 anni. Carmen Russo ha detto: «Mi sembra incredibile che il tempo sia passato così velocemente. Maria la abbiamo desiderata tanto, è la gioia delle nostre vite».

Il messaggio di Maria

Non solo Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno speso delle bellissime parole nei confronti della figlia, anche Maria in un breve video ha parlato a cuore aperto ai genitori. La bambina ha detto: «Mamma e papà grazie per tutto quello che fate per me. Vi voglio tanto tanto bene». Maria ha rivelato a Silvia Toffanin che temeva che i genitori si emozionassero e quindi piangessero.

La dedica della maestra di scuola di Maria

Maria Turchi ha anche ricevuto un dolce messaggio dalla maestra della sua scuola elementare che le ha detto: «Piccola Maria, sei diventata grande in così poco tempo che ancora non ci credo. Tra poco sarai pronta per le scuole medie e per me è stato un piacere vederti crescere».