William e il messaggio alle guardie reali svenute per il caldo durante la parata: «Condizioni difficili, grazie di cuore»

Nelle ultime ore, il principe William, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima settimana «nonostante le difficili condizioni». Tutto questo soprattutto perché tre soldati sono svenuti per il troppo caldo a Londra. Cosa è successo?

Durante le prove, evento noto come Colonel's Review (Revisione del colonnello ndr.), tre soldati sono crollati e sono stati portati via in barella mentre altri due sono stati aiutati a scendere dalla piazza d'armi.

Il servizio all'Horse Guards Parade di Londra - che ha visto il principe William ispezionare le guardie gallesi mentre era a cavallo - è effettivamente una prova finale per Trooping The Colour, che si svolgerà sabato 17 giugno per celebrare il King Charles III's official birthday.

Londra, guardie reali svengono per il caldo durante la parata: ecco cosa è successo

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023