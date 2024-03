Posta un video in cui si definisce brutto e trova l'amore. Le nozze (e gli auguri di YouTube) con la ragazza del commento: «A me piaci»

Ognuno è bello così com'è - e non è una frase di circostanza - come testimonia la storia dello youtuber «Never Give Up» (in italiano, "non mollare mai", ndr.). Il content creator ha sempre dichiarato sul suo canale di essere brutto dal punto di vista estetico ma nonostante ciò, dopo un clamoroso risvolto, è riuscito a trovare l'amore.

Avete presente la storia del brutto anatroccolo? La fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1843, parla di un anatroccolo bullizzato per via del suo aspetto dai suoi simili. Dopo una vita vissulata in solitaria, quando incontra un gruppo di cigni gli si avvicina con la solita insicurezza che lo contraddistingue e viene accettato dal gruppo di volatili: l'anatroccolo si guarda nello specchio dell'acqua e si rende conto che è un bellissimo cigno nero e... «vissero tutti felici e contenti».

Never Give Up (Ngu), che secondo alcuni utenti si chiama Nick, non è mai stato brutto. Magari non rispecchia i canoni che la società moderna impone, ma è bello a modo suo. Lo sa anche la sua futura moglie Juli Romina M.

Ma come si sono conosciuti i due? Nel 2018 Ngu ha postato un video su Youtube intitolato «Essere brutto: la mia esperienza». Dopo cinque anni una ragazza ha commentato il suo video: «Io penso che tu sia carino. Dico sul serio». I due poi hanno deciso di farsi appuntamento in Svezia per incontrarsi e trascorrere dei giorni insieme. La loro frequentazione è continuata e circa 5 mesi fa si sono sposati. Juli ora si fa chiamare Mrs Never Give Up. Gli utenti del web hanno fatto le proprie congratulazioni alla coppia ma l'augurio più inaspettato è arrivato da parte del «bottone rosso». Youtube infatti ha così commentato sotto il video del loro matrimonio: «Congratulazioni, siamo così felici per voi».