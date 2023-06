Chiara Ferragni, la foto in aereo scatena gli hater: «Perché fingere sempre?»

Che sia per finta o reale, lo scatto di Chiara Ferragni con la piccola Vitto mentre dormono entrambe in aereo conquista tutti. O quasi. La foto, postata su Instagram, fa trasparire tanta tenerezza, ma, ormai si sa, il parterre di follower dell'imprenditrice digitale si divide su ogni singola cosa, e spesso emergono commenti negativi. Come in questo caso. Sotto il post su Instagram, infatti, piovono commenti negativi: «Bambina sempre in braccio e sempre con il ciuccio ...mah», «“Fede, fammi una foto mentre faccio finta di dormire”», «tutto molto spontaneo e naturale, come sempre», e così via.

In molti sostengono che lo scatto non sia naturale ma studiato a tavolino.

Se la piccola Vitto sta dormendo davvero, la moglie di Fedez, a detta degli haters, sembra stia facendo finta. E questo non è piaciuto a molti, come hanno sottolineato sotto il post: «Ma perché fare finta di dormire?», «Ok, ora ridalla alla tata», «Poverina che stanca che sei, riposati », «Si vede che nn stai dormendo,, tutto finto,, come tutto».

Al momento Chiara non ha risposto a nessun commento, evitando di alimentare ancora d ìi più l'odio che si sta generando.