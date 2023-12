Rieti, uccide la moglie a martellate e poi si toglie la vita col fucile da caccia

RIETI - Coppia di 80enni ritrovata senza vita all'interno di un appartamento nella piccola frazione di sant'Elia in via Dietrosanti. Si ipotizza un omicidio-suicidio. I due sono stati ritrovati riversi a terra nel sangue da un parente.

La ricostruzione

Da una sommaria ricostruzione l'uomo -Fredinando Petrongari per tutti “Fiore”, avrebbe ucciso la moglie - Iride Casciani - utilizzando un martello per poi togliersi la vita con un fucile da caccia. Sul posto la Squadra mobile della Questura di Rieti per le indagini. La coppia - ultra 80enne - viveva sola e con ogni probabilità il decesso dei due risalirebbe alla serata di lunedì.

A dare l'allarme, oggi pomeriggio, la figlia della coppia che vive in Francia e non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.

L'uomo, secondo chi lo conosceva, attraversava un difficile periodo di depressione. Non sembra più lo stesso, avvilito, spento. Anche stanco per via di ripetuti conrolli medici ai quali era costretto a sottoporsi.