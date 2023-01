Brady Feigl, l'incredibile storia dei due giocatori di baseball "gemelli" e con lo stesso nome: ma il Dna esclude parentele

Un caso, probabilmente unico al mondo. Due uomini, con lo stesso nome, Brady Feigl. E fin qui nulla di che. Entrambi giocatori di baseball, e già le probabilità diminuiscono. E praticamente identici. Capelli rossi, ricci, stesso sorriso. Verrebbe da dire gemelli, solo che non hanno nessun grado di parentela tra loro. Brady Feigl, negli Stati Uniti è divenuto un caso mediatico. I due Brady vengono a sapere l'uno dell'altro, per l'errore commesso dalla segretaria di un medico, che chiamava uno dei due Feigl, chiedendogli quando si sarebbe presentato per l'intervento chirurgico.

Roma, professoressa licenziata perché trans, il liceo Kennedy dovrà risarcirla. Giovanna Vivinetto: «Ora studio per fare la preside»

Quale intervento?

«L'ho già fatto», ha risposto nel 2015, del tutto sorpreso Brady Feigl, all’epoca giocatore degli Ole Miss Rebels, la squadra di baseball dell’Università del Mississippi a Oxford, che scoprì che un altro Brady faceva il suo stesso sport. Allora i due entrarono in contatto, scoprendo quasi di guardarsi allo specchio, oltre ad avere lo stesso aspetto, la medesima altezza, portare gli occhiali, giocare a baseball e persino nello stesso ruolo. La differenza? Uno è mancino e l'altro destro.

Conoscenza online

I due Brady, incuriositi, hanno posto domande a ripetizione per scoprire se avessero genitori o parenti in comune. Ma nulla. Quando poi si sono incontrati, hanno notato anche similitudini nel modo di esprimersi o di reagire a determinati stimoli. Dall'incontro le loro carriere sono proseguite nella Major League, il campionato professionistico di baseball negli Stati Uniti, dove le loro vite si sono unite sempre di più, creando non pochi scambi di persona tra giocatori, giornalisti e pensate ai fan che si trovano davanti due Brady Feigl.

Amici per la pelle

In una trasmissione tv alla Cbs si sottoposero anche al test del Dna, ma i risultati non hanno riscontrato alcun legame, solo delle vaghe origini tedesche dei loro avi. Oggi, uno dei due ha 32 anni e gioca con i Long Island Ducks, l’altro ne ha 27 e gioca con i Las Vegas Aviators, squadra minore affiliata agli Oakland Athletics, ma finora non si sono mai incontrati in una partita, ma sono diventati amici.

Studio

Da un recente studio di agosto 2022, condotto su 32 coppie, Cell Reports ha scoperto che le persone simili tra loro senza legami, condividono in effetti somiglianze genetiche. Gli scienziati che hanno eseguito il lavoro hanno deciso inoltre di sottoporre le immagini dei due "gemelli" a tre diversi programmi di riconoscimento facciale.