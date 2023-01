Carmen Borriello, baby shower da record con la diretta su TikTok

Oltre100mila utenti collegati su TikTok per la live in cui Carmen Borriello, tiktoker da un milione di follower, ha rivelato il sesso del figlio di cui è in dolce attesa.

L'evento è andato in scena durante i festeggiamenti per i 18 anni dell'influencer.

Musica dal vivo e rinfresco fino a mezzanotte, poi sul palco è salito Mario Forte con il suo tormentone “Sarà lui? Sarà lei? (Baby Shower)”.

E sulle note della canzone sono scese stelle filanti di colore azzurro, a rivelare che si tratterà di un maschietto che porterà il nome del nonno ovvero Salvatore.