Chiara Ferragni “paparazzata” in auto: una follower la fotografa «mentre mi sparo un selfie»

Chiara Ferragni è stata paparazzata mentre cercava di scattarsi un selfie. La regina delle influencer che sui social mostra quotidianamente la sua vita dimostra ancora una volta di essere autentica: Chiara Ferragni nel suo tempo libero, lontano dai riflettori, è sempre Chiara Ferragni. E una delle ultime stories condivise su Instagram lo testimonia.

Chiara Ferragni, il selfie rubato

Chiara Ferragni è stata pizzicata in centro a Milano da una ragazza che casualmente ha avvistato l'imprenditrice digitale mentre si trovava in macchina in pieno centro. La ragazza è riuscita a beccare il momento in cui Chiara era intenta a scattarsi un selfie per poi pubblicarlo sui social.

A scherzare sulla vicenda è stata la stessa Chiara che ha condiviso la foto sul suo profilo aggiungendo delle emoticon con la risata e a corredo ha scritto: «Paparazzata da qualcuno mentre mi sparo selfie in macchina».

Anche un modo per sdrammatizzare e non pensare al periodo pieno d'ansia che sta vivendo l'influencer a causa della sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. «8 giorni a Sanremo», ha ricordato oggi la Ferragni su Instagram.