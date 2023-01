Chiara Ferragni, Vittoria indossa gli occhiali da sole per bere il latte dal biberon: «Non li vuole togliere». I fan: lo stile è una cosa seria

Chiara Ferragni ha postato una foto insieme alla sua bambina Vittoria. L'influencer sta dando il latte con il biberon alla piccola che indossa un paio di occhiali da sole a forma di cuoricino. La sorellina di Leone è ormai diventata l'idolo dei follower di Chiara e Fedez che molto spesso postano immagini e storie con la bambina come protagonista. Il post ha collezionato migliaia di like e commenti.

L'immagine postata questa mattina, giovedì 26 gennaio, da Chiara Ferragni la ritrae in pigiama con una maschera per il viso e in braccio la piccola Vittoria che beve il latte. L'influencer scrive: «Anche i vostri bambini indossano gli occhiali da sole mentre bevono il latte? Non vuole più toglierseli!» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate. Infatti, in una delle ultime storie la piccola Vittoria saluta i suoi fan con indosso i mini occhiali da sole. Proprio come una diva.

Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è amatissima e sotto l'ultimo post i follower hanno commentato: «Lo stile è una cosa seria», «Una star anche quando beve il latte» oppure «Semplicemente stupenda».