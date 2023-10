A che ora vai a letto se ti devi svegliare presto? Te lo dice il Calcolatore di Sonno: «Usa una formula basata sui ritmi naturali del corpo»

Devi lavorare la mattina presto, cinque o sei giorni a settimana, o magari ti capita di tanto in tanto di doverti svegliare molto presto per fare le analisi del sangue, o magari per qualche commissione o un evento particolare. In ogni caso, è importante svegliarsi il più riposati possibile e cercare di assicurarsi un sonno tranquillo e soddisfacente.

Se finora hai pensato di dover necessariamente andare a letto prestissimo per svegliarti all'alba, potresti aver sbagliato metodo, fino a questo momento. Secondo quanto riporta il The Mirror, più ore di sonno non vogliono dire che la mattina sarai più attivo e fresco: è più complicato di così.

Fortunatamente, qualcuno ha pensato bene di donarci la soluzione ai nostri problemi e creare il Calcolatore di Sonno che ti permette di sapere esattamente a che ora coricarti in base a quando hai intenzione di svegliarti la mattina, tenendo in considerazione il ciclo del sonno.

Sembrerebbe che il ciclo del sonno è l'unico criterio che effettivamente ci può far svegliare freschi e attivi, anziché affidarsi a un numero più alto di ore di sonno.

Se ci si sveglia al momento sbagliato del ciclo del sonno, anche se si dorme per tanto tempo, si finisce per essere stanchi.

Per esempio, se la mattina hai necessità di svegliarti alle sette, gli orari consigliati per andare a letto sono le 21.46 o le 23.16. Tuttavia, se nessuno dei due orari ti ispira perché, per qualsiasi motivo, sai che rimarrai alzato fino a tardi, allora andrà bene dormire alle 00.46 o addirittura alle 2.16. Il calcolatore di sonno tiene sempre in considerazione i 14 minuti necessari alle persone per addormentarsi.

Per comprendere il perché di questi orari, che potrebbero sembrare arbitrari, bisogna considerare il concetto di ciclo del sonno, della durata di circa 90 minuti. Durante il ciclo del sonno si passano cinque diverse fasi, di cui quattro sono dette NREM (non-rapid eye movement, durante la quale il movimento cerebrale rallenta), mentre una è la celebre fase REM. Dunque, ci muoviamo tendenzialmente da un sonno leggero nella prima fase a un sonno molto pesante nella fase 4. Svegliare qualcuno durante la quarta fase è molto difficile ma anche se ci si riesce, si finisce per sentirsi estremamente sonnolenti. La quinta fase, quella REM, è quella popolata dai sogni, solitamente.

Il sito del Calcolatore di Sonno (Sleep Calculator) recita: «Una buona notte di sonno richiede più che andare a letto presto: si tratta di svegliarsi al momento giusto», e poi: «Utilizzando una formula basata sui ritmi naturali del corpo, il Calcolatore di Sonno ti fornirà gli orari migliori per andare a dormire e svegliarsi». Il calcolatore si basa sul principio generico per cui tutti dormono per circa cinque o sei cicli di 90 minuti e la sveglia, per essere freschi al mattino, dovrebbe essere tra un ciclo e l'altro.