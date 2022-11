Underboob e seno in vista: la modella «dea dei social» sfida la censura di Instagram

Underboob e seno in vista, Apollonia Llewellyn conquista ogni giorno i suoi follower condividendo scatti che fanno il pieno di like. La modella 23enne, attiva tutti i giorni su Instagram, viene definita dai fan «una dea dei social», mentre lei si definisce una «barbie».

La modella ha fatto sapere sui social di essere ufficialmente entrata in modalità vacanza. Ultimamente è volata a Parigi in occasione del suo 23esimo compleanno per festeggiare come si deve. Tra champagne e notte di fuoco, la modella ha mostrato sui social di aver trascorso insieme agli amici un compleanno da sogno.

Ultimamente Apollonia Llewellyn sta dando il meglio di sé sui social, sfoggiando bikini underboob e mettendo in mostra il seno, coperto solo da un top trasparente, quasi a sfidare la censura di Instagram.

Le foto della modella vengono apprezzate dagli utenti, che ad ogni post commentano lasciando messaggi sempre positivi e pieni di complimenti: «Non riesco a smettere di fissare queste foto», ha scritto un follower.