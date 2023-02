Acerra, vede i poliziotti e scappa: arrestato spacciatore 36enne

Confabulano in strada e, alla vista dei poliziotti, si allontanano. Un comportamento sospetto di due uomini che ha insospettito gli agenti. L'episodio è avveunto ad Acerra, in via Giuseppe del Pennino. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno bloccato uno dei due uomini, trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti 10 grammi di marijuana e di 13 stecche di hashish del peso di circa 132 grammi. G.M., 36enne con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'altra persona è riuscita a far perdere le tracce.