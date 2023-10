«Avete fatto scappare il cane. Fuori di casa. Andate via. Fuori». Le tre bambine, tutte di otto anni, scappano terrorizzate. Cercano aiuto e rifugio. Una è la figlia dell’uomo che fuori di sé grida come un forsennato, le altre due sono delle amichette.

Un gesto sconsiderato e senza motivo destinato a lasciare il segno, anzi, a finire in tribunale. Sì, perché poco dopo un 49enne, incensurato, di Massa di Somma, si è trovato i carabinieri alla porta>: «Cosa ho fatto, non so come sia potuto succedere?», continuava a ripetere il genitore ai militari dell’arma, mentre si teneva la testa tra le mani. Una scena che non gli è servita ad evitare la denuncia per abbandono di minori. Una accusa che resta nonostante il ritrovamento delle bambine. E, ironia della sorte, del ritrovamento anche del cane che si era rifugiato sotto il letto.

Una vicenda che non trova spiegazione né giustificazione neanche per la moglie dell’uomo, tantomeno per i genitori delle altre due minori, che si sono riservati per il momento di sporgere ulteriore denuncia a suo carico.

È avvenuto lo scorso sabato sera, poco prima delle 20. All’interno di un’abitazione lungo via Conte Piromallo una bambina (la chiameremo Angelica, nome di fantasia) sta ospitando due sue amichette (Gaia e Giorgia, anche i loro sono nomi di fantasia), le piccole hanno tutte la stessa età: otto anni. In casa c’è solo il papà di Angelica, la mamma è fuori per commissioni. Angelica, Gaia e Giorgia sono vispe e hanno coinvolto nei loro giochi anche il cagnolino di Angelica, un meticcio, che ad un certo punto si è arreso all’inarrestabile energia delle tre bambine decidendo così di lasciarle giocare nella cameretta per andare a nascondersi in qualche angolo della casa – sarà in seguito ritrovato sotto il letto.

È un attimo. Nella camera arriva il papà di Angelica che chiede alle tre bimbe dove sia finito il cane. Le bambine si guardano a vicenda sgranando gli occhi, prese dai giochi neanche avevano fatto attenzione al cucciolo, che aveva lasciato le bambine e la stanza. Il papà di Angelica cerca il cane, lo chiama: «Avete fatto fuggire il cane, ora vi sbatto io fuori casa!», sembra siano state le parole dell’uomo, pronunciate in tono di rimprovero, attribuendo loro la colpa. Un gesto che avrebbe poi compiuto mettendo di fatto le tre minori fuori dall’abitazione.

Sono le 20, è quasi buio, ed i negozi si stanno avviando alla chiusura. Le tre bambine tra la paura del rimprovero e il timore di aver davvero fatto smarrire il cucciolo scoppiano a piangere e si rifugiano all’interno di un negozio di detersivi, poco distante dall’abitazione dalla quale sono state appena messe alla porta. Il commerciante chiede cosa sia successo e alla pronta risposta delle tre bambine non crede alle sue orecchie: senza perdere tempo compone con il suo cellulare il numero di emergenza. Il militare al 112 che raccoglie la richiesta non perde tempo: in meno di un minuto sul posto una pattuglia dei carabinieri partita da San Sebastiano al Vesuvio. I militari parlano con il commerciante, le tre bambine sono ancora in negozio e forniscono i loro nomi, poi accompagnate dai carabinieri ritornano a casa di Angelica, dove dopo poco giungono anche i genitori delle altre due, contattate dai militari.

Il 49enne è stato denunciato per abbandono di minori. Angelica è stata affidata alla madre, Gaia e Giorgia ai rispettivi genitori che quando sono andati a riprenderle sono andati su tutte le furie con il papà dell’amichetta. Il cane? È stato ritrovato sotto al letto a dormire, probabilmente non si era mai mosso di casa, ignaro di quanto fosse successo alla sua padroncina ed alle sue amiche.