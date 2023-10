Bradisismo, Giornate Fai annullate nei Campi Flegrei: «Scelta incomprensibile e dannosa»

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 in tutta Italia si è rinnovato l'appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e tanto atteso evento che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - da dodici anni, dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Centinaia di luoghi storici e paesaggistici, curiosi, originali o poco valorizzati, solitamente inaccessibili, aperti in via eccezionale. Ma nei Campi Flegrei no.

Una decisione difficile e precauzionale, dettata dall'attuale crisi bradismica, che ha fatto storcere il naso a non pochi.

«La scelta del Fai di annullare le visite archeologiche nei Campi Flegrei per evitare situazioni di panico e di rischio provocate dal bradisismo, come denunciato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, è davvero incomprensibile» denuncia il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Senza alcun supporto tecnico -scientifico si stabilisce che quest’area sia pericolosa per i cittadini cancellando le iniziative, escludendola dal circuito turistico e causando seri danni economici e d’immagine per il comune di Bacoli.

Bene ha fatto il sindaco a mantenere aperti i siti proprio nelle giornate del Fai e noi lo sosteniamo in questa azione a difesa del comune e del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Di fronte alla scriteriata scelta del Fai chiedo non solo l’intervento del governo ma ritengo che sia doveroso sospendere contributi pubblici e agevolazioni nei rapporti con le pubbliche amministrazioni a tutti i soggetti che operano scelte mortificanti e dannose per i siti turistici di maggiore richiamo del nostro Paese».