L'anteprima della movida estiva avellinese finisce nel caos di venerdì notte. Davanti alla "La Dama del Vino" a Viale Italia, un'enoteca attiva dallo scorso agosto in città, va in scena il delirio. «Solitamente siamo aperti fino alle 20, l'altra sera invece ho voluto creare un po' di movimento e aggregazione portando all'esterno del locale i tiktoker Very&Sasy», racconta Aldo Brorsard, il 19enne titolare dell'attività. Si tratta di due influencer partenopei seguitissimi, perché rispettivamente madre e padre di una grande famiglia social che ha poi avviato una carriera parallela nella musica neomelodica sfruttando la popolarità acquisita su piattaforme come appunto TikTok. «E' stato davvero emozionante riuscire ad aggregare così tante persone e ricevere i complimenti dei due artisti napoletani», aggiunge Aldo, specificando che la partecipazione all'evento era gratuita e che era stata anticipatamente autorizzata. Non sono mancati però momenti di tensione: tre pattuglie della sezione Volanti della Questura di Avellino sono dovute intervenire in quanto i giovani partecipanti all'evento si erano riversati in strada intasando il traffico lungo l'arteria che incrocia via Brigata. Inoltre lo stesso palazzo dell'enoteca è avvolto da un'impalcatura per lavori di ristrutturazione in corso. «Un'iniziativa accolta molto positivamente, perfino dai residenti. Infatti si è concluso tutto ben prima di mezzanotte», spiega Mena Peluso che ha aiutato il giovanissimo commerciante nella riuscita dell'evento.

In ogni caso il grande successo dell'iniziativa è testimoniato dai tantissimi video hanno spopolato sui social avellinesi. Centinaia i giovani avellinesi che sfidando la pioggia, smartphone alla mano, hanno cantato insieme ai loro beniamini. Proprio in questa settimana i due tiktoker Very&Sasy sono balzati alle cronache nazionali per un episodio che ha coinvolto loro malgrado il figlio della coppia. Il 15enne è stato accoltellato la sera dello scorso sabato nei pressi di piazza del Gesù. Come responsabile è stato individuato un 13enne che avrebbe sferrato i due fendenti al fianco del ragazzo presumibilmente al termine di un litigio. Il giovane, medicato in ospedale, è stato dichiarato fuori pericolo. Sulla vicenda Very, la madre del ragazzo accoltellato, ha spiegato che i motivi del ferimento sarebbero legati alla gelosia scaturita dalla popolarità dei genitori sul social network. Viale Italia non è nuovo ai tiktoker. Già un anno fa fu presa d'assalto da centinaia di giovanissimi che avevano paralizzato il traffico per assistere al concerto di Rita De Crescenzo, definita la "regina di TikTok". La De Crescenzo, che vanta milioni di visualizzazioni sul web, era arrivata in città per l'inaugurazione di un negozio. Il traffico nella zona andò in tilt davanti al palchetto posizionato sui marciapiedi. Ieri, un po' a sorpresa, mentre le principali attenzioni erano rivolte al centro storico in vista dell'entrata in vigore della Ztl per la fascia serale, Viale Italia si è data una mossa. E ora si prova a dar seguito alle parole del Prefetto la Spena che nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha invitato a far rispettare il regolamento comunale e dunque ad assicurare il sereno divertimento dei giovani bilanciandolo con le esigenze dei residenti del centro città.