Un nuovo ingresso autostradale sul territorio di Boscoreale che sarà al servizio del nascente centro commerciale Pompeii Maximall. È questo il risultato del vertice regionale tenuto a palazzo Santa Lucia a Napoli che ha visto la partecipazione del sindaco boschese Pasquale Di Lauro, dei rappresentanti prefettizi dei comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, dei responsabili della società proprietaria del complesso commerciale in costruzione nella vicina città oplontina e quelli di Autostrade Meridionali.

Un casello autostradale che era nei piani da anni, così come le uscite, già realizzate in concomitanza con il polo degli acquisti e dell'intrattenimento che la società IrgenRe dei fratelli Negri sta realizzando sulle ceneri della fabbrica Italtubi, in funzione fino a oltre un trentennio fa. La riunione, convocata dalla Regione Campania era propedeutica per raccogliere i pareri e avviare l'iter.

Una soluzione di viabilità che dovrebbe alleggerire la mole di traffico che si immagina considerevole in direzione del complesso che oltre al centro commerciale ospiterà, tra l'altro, un multisala cinematografico e un hotel. L'ingresso autostradale ideato, accessibile solo per coloro che dovranno dirigersi a Salerno, si andrà ad aggiungere ai tre già esistenti in meno di cinque chilometri: i caselli di Torre Annunziata nord e Torre Annunziata scavi, dai quali si può entrare per spostarsi in direzione sia di Napoli che di Salerno, e quello di Pompei ovest, aperto solo in direzione del capoluogo partenopeo.

«Boscoreale avrà il suo casello di ingresso autostradale lungo la A3 Napoli Salerno» dice il sindaco Di Lauro, che anticipa l'imminente «apertura al traffico dell'uscita sul nostro territorio per chi procede in direzione Salerno» sull'autostrada A3. La realizzazione dell'opera avverrà su via Settetermini, poco distante dalla stazione Villa Regina della Circumvesuviana. «Un intervento che porterà giovamento alla nostra viabilità e che sarà utile per i tanti boschesi che usano abitualmente l'autostrada» aggiunge il primo cittadino. Il casello autostradale, insieme a quello della vicina Pompei, sarà al servizio del Pompeii Maximall, uno dei centri commerciali più grandi del sud Italia. Un complesso che si estende sull'area dell'ex fabbrica oplontina: oltre 200mila metri quadri che si stanno riconvertendo per ospitare 200 negozi di catene nazionali e internazionali e un polo della ristorazione, un hotel da oltre 100 camere, un auditorium, un cinema, teatro e sala conferenze. Nell'ampio spazio occupato dalla struttura ci sarà un parco verde aperto al pubblico e parcheggi per 5mila auto e 40 bus.