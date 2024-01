Caivano, al Comune arriva il sesto sovraordinato

E’ l’ingegnere Giuseppe Russo, funzionario tecnico della Città Metropolitana di Napoli, il sesto sovraordinato presso il Comune di Caivano.

Città Metropolitana ne ha autorizzato l’assegnazione per un periodo di 18 mesi, salvo una proroga per ulteriori sei mesi.

In precedenza erano stati già nominati in qualità di sovraordinati Mariano Valente (in servizio presso l’avvocatura generale dello Stato), Beniamino Cacciapuoti (funzionario amministrativo presso la prefettura di Napoli), Claudio Salvia (funzionario amministrativo della prefettura di Napoli), Lucia Rea, comandante della polizia metropolitana di Napoli, e il dirigente contabile Vincenzo Maisto.

Dunque i sei sovraordinati saranno di ausilio alla commissione straordinaria, formata dal prefetto Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra (viceprefetto) e Maurizio Alicandro (dirigente di II fascia in quiescenza) che, dal 18 ottobre dello scorso anno, amministra il comune di Caivano, dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.