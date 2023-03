Caivano, al via i lavori di rifacimento di 27 strade: costeranno circa 656 mila euro e saranno effettuati anche di notte

“Oggi scriviamo una bella pagina per Caivano”. Sono le parole del sindaco di centrosinistra Enzo Falco, che annuncia così l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto stradale di 27 strade e marciapiedi per circa 10 km. Il costo, al netto del ribasso, è di circa 656 mila euro.

Commenta la fascia tricolore. “L’avvio dei lavori, atteso dai cittadini da tanti anni, rappresenta davvero un momento importante per la nostra comunità. Le operazioni sono iniziate da Viale Rosa e proseguiranno nei prossimi mesi, coinvolgendo molte vie del centro e delle periferie e prevedono ricostruzione del manto stradale e la realizzazione di nuove linee di marciapiede per una durata complessiva di circa 250 giorni”.

Durante i lavori, è possibile che si verifichino disagi e ritardi nel traffico, quindi è importante seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica stradale e dalle autorità locali, per garantire la sicurezza di tutti.

“Tuttavia - aggiunge il capo dell’esecutivo locale, gli interventi che potrebbero comportare maggiori disagi e disturbo alla circolazione verranno effettuati nelle ore notturne”.