Caivano, sorpresi dai carabinieri ad irrigare marijuana: arrestati

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio Biagio Laurato e Pasquale Santangelo.

I due entravano e uscivano da una serra in zona Pascarola. Era ormai sera e il loro movimento ha incuriosito gli agenti, impegnati di pattuglia sul territorio.

Fermata l’auto, i carabinieri hanno raggiunto la serra e quando sono entrati all’interno hanno sorpreso Laurato e Santangelo ad irrigare alcune piante di cannabis alte oltre 1 metro e mezzo.

I due spacciatori sono stati bloccati prima che potessero fuggire e sono finiti in manette. Il bilancio del sequestro si è allargato con un impianto di videosorveglianza, installato attorno all’impianto, 11 infiorescenze di cannabis e altre due piantine per circa 900 grammi. Sono stati entrambi sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.