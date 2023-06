Caivano, arrestato pusher 26enne: i carabinieri lo pedinavano da tempo

I carabinieri della sezione operativa di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio M. D. A., 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Osservato e pedinato a lungo, il 26enne è stato sorpreso lungo via Marconi con una busta in plastica tra le mani.

Bloccato dopo un breve tentativo di fuga, il giovane è stato perquisito. Nella busta 20 grammi di cocaina e in tasca un mazzo di chiavi di un appartamento proprio in via Marconi.

All’interno era stata allestita una piccola base per il confezionamento e lo spaccio di stupefacenti. Sequestrato un complesso sistema di videosorveglianza e materiale per il confezionamento.

L’uomo è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.