Caivano, dispersione scolastica: arrivano 20 nuovi docenti negli istituti del territorio

Arriveranno a Caivano lunedì 29 gennaio 2024 i nuovi 20 docenti che, in base al protocollo d’intesa tra gli istituti comprensivi del territorio con il Ministero dell’Istruzione e del merito, avranno il compito di contrastare il triste fenomeno della dispersione scolastica sul territorio e allontanare i ragazzi dalle insidie e devianze della strada.

E così il mini esercito di insegnanti (aggiuntivi all’organico già esistente), divisi in cinque per ogni istituto, prenderanno servizio presso i quattro comprensivi del territorio caivanese: “Cilea Mameli Rodari”, capofila del progetto in rete (presieduto dalla professoressa Rosaria Peluso), “De Gasperi” (diretto dalla preside Flora Celiento), “S.M. Milani” (dirigente scolastica Filomena Zullo”) e “I.C. 3 Parco Verde”, diretto dal preside Bartolomeo Perna.

Dunque un importante progetto, che sarà attuato in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale, diretto da Ettore Acerra, che ha dato il via libera per le nomine dei docenti al relativo progetto “Agenda Sud”.

“L’obiettivo - spiegano i quattro dirigenti scolastici - è quello di favorire l’azione di prevenzione alla dispersione scolastica, di facilitazione e motivazione all’apprendimento e di inserimento degli alunni e delle alunne nella vita della scuola e nelle attività culturali in genere, garantendo anche la parità di trattamento".

"Pertanto - aggiungono - ci sarà un utilizzo ottimale delle risorse umane, che sono a disposizione delle nostre scuole”.