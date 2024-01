800mila euro di fitofarmaci con autorizzazione revocata sequestrati a Palma Campania

I fitofarmaci sono stati rinvenuti in un luogo non idoneo né autorizzati presso una società di Palma Campania esercente l’attività di commercio all’ingrosso e dettaglio di prodotti agricoli e fitosanitari.

Tra questi il Melody, un potente fungicida, il Rysikal Quik (erbicida) e Deltrin insetticida tutti con autorizzazione revocata o scaduta. Sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, guidati dal tenente colonnello Rosa Codella, del Gruppo Napoli Carabinieri Forestale, a scoprire i fitofarmaci a seguito di un controllo presso la società con sede legale a Palma Campania.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno accertato la presenza di griglie metalliche di raccolta acque reflue ed industriali non riportate nei grafici allegati al permesso a costruire e per la quale il titolare non è riuscito a fornire idonea giustificazione circa il convogliamento e scarico delle stesse.

Le acque quindi, venivano scaricate direttamente su suolo nudo in un’area a vocazione agricola. In un’area adiacente inoltre ai capannoni e in uso alla società, sono state realizzate opere edili non removibili prive di autorizzazione. L’amministratore unico, un 51enne del posto, è stato deferito all’autorità giudiziaria mentre i fitofarmaci e il capannone del valore commerciale di 1.100.000 euro circa sono stati posti sotto sequestro.