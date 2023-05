Caivano, festa scudetto Napoli: predisposto il piano di viabilità

Scatta la zona rossa per la festa scudetto Napoli, che si terrà a Caivano sabato 27 maggio (ore 21), presso l’area mercatale di via Rosselli. Il comando di polizia locale, coordinato dal capitano Espedito Giglio, ha predisposto un’apposita viabilità e il divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli a partite dalle ore 17 della stessa giornata.

Non sarà possibile sostare nei pressi dell’area del mercato comunale.

Pertanto sono state predisposte delle postazioni informative ai vari ingressi della città sulle aree e zone dove sarà possibile parcheggiare

Il provvedimento è scattato in previsione della massiccia affluenza di tifosi azzurri, che sbarcheranno a Caivano per partecipare al mega evento sportivo e di musica, arte e cabaret, messo a punto dal Club Napoli di Caivano con il patrocinio del Comune, al quale interverranno l’ex bomber azzurro Antonio Careca, Peppe Bruscolotti, Gianni Improta e l'esilarante Peppe Iodice, reduce dallo strepitoso successo della trasmissione televisiva Peppy Night, che sarà affiancato da Francesco Mastandrea. Spazio anche per la musica e la danza con le performances del cantante Ciro Rigione e i ballerini della scuola “The Fashion Dance". La serata sarà condotta dal giornalista Peppe Libertino.

«Caivano - dice Pio Brianese, presidente del Club Napoli Caivano - vuole festeggiare alla grande la straordinaria e storica impresa del Napoli. Oltre agli ospiti annunciati, ci saranno pure tante altre sorprese». Presenti tra gli altri anche Saverio Passaretti (presidente Associazione italiana Napoli Club), il sindaco Enzo Falco e l’assessore allo sport Maria Pina Bervicato.

“Naturalmente - sottolinea il sindaco Falco - facciamo un appello ai cittadini a non usare l’automobile, ma a recarsi a piedi sul posto. E’ necessaria la collaborazione di tutti per la buona riuscita degli attesi festeggiamenti, messi a punto nei minimi particolari dal Club Napoli di Caivano". Ingresso gratuito.