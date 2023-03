Furto notturno in un’abitazione: portano via anche le chiavi di ingresso e dei laboratori di una scuola

Erano circa le quattro di mattina quando una luce ha attirato l’attenzione della moglie di G.A., residenti a Caivano in via Grazia Deledda.

La donna, collaboratrice scolastica presso un istituto comprensivo del territorio, si è alzata dal letto pensando che fosse un fascio luminoso emanato dal telefonino della figlia.

Ma si sbagliava. Nel salotto, invece, c’era un uomo che frugava nei cassetti, dopo essersi intrufolato in casa scavalcando la recinzione e forzato una serratura.

L’urlo della donna, che ha allertato il marito, ha costretto il ladro a fuggire e a dileguarsi velocemente, insieme, verosimilmente, a qualche complice che faceva da palo.

Il delinquente prima di fuggire, oltre a portare con via alcune borse e 150 euro, ha pensato bene di sottrarre anche un mazzo di chiavi, che la donna utilizzava in qualità di collaboratrice scolastica per l’accesso ai laboratori e all’ingresso della scuola dove presta servizio.

Dunque un danno anche per l’istituto caivanese, che ha costretto la preside a cambiare tutte le serrature dell’edificio scolastico, con spese ai danni delle casse del Comune che gestisce gli istituti di primo grado.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale Compagnia dei carabinieri, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, per fare piena luce sull’accaduto.