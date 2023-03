Non gradisce la diagnosi e lancia il monitor contro il medico. Ennesima aggressione nel Pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare. Nella notte tra sabato e domenica un uomo è andato in ospedale lamentando dolore alle gambe. Erano le due di notte, il paziente è stato preso in carico dopo pochi minuti, è entrato nella sala visite ed è stato sottoposto ai primi accertamenti. Il medico di turno gli ha riferito di avere «neuropatia diabetica». La diagnosi non ha convinto l'uomo che, innervosito, ha staccato il monitor dalla scrivania e lo ha lanciato contro il medico. Il professionista non è riuscito a schivare il colpo ma per fortuna senza riportare danni.

APPROFONDIMENTI Policlinico Vanvitelli, ginecologo aggredito con il tirapugni Cardarelli e Ospedale del Mare, ​in arrivo i drappelli di polizia Claudio Palomba prefetto di Napoli: «Ecco il piano anti-teppisti»

L'intervento delle guardie giurate ha evitato il peggio. Il paziente è stato allontanato e la sala visite risistemata. «Siamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario, - commenta Giuseppe Russo direttore generale Asl Napoli 3 Sud -. Ormai il vaso è colmo. È doveroso e necessario avere nei pronto soccorso, in particolare in Dea di primo livello come Castellammare e Nola, un drappello di polizia».

Il dirigente dell'azienda sanitaria si trova a commentare il secondo episodio in meno di una settimana. Sempre a Castellammare lo scorso 25 febbraio un paziente ubriaco prese a pugni un infermiere che lo stava assistendo. Per questo Russo chiede che ci siano agenti di polizia all'interno dei pronto soccorso. «Serve personale addestrato a queste situazioni almeno per scongiurare pericoli più gravi. I medici e gli infermieri fanno semplicemente il loro lavoro, che è curare i pazienti. A loro - conclude Russo - va la mia solidarietà e la mia riconoscenza per quello che fanno ogni giorno per dare la migliore risposta possibile al bisogno di salute».

L'ospedale San Leonardo registra in media 150 accessi giornalieri e serve una platea di 250mila utenti che arriva anche dai Monti Lattari e dalla penisola sorrentina. Un punto di riferimento unico per la provincia di Napoli che si è trovato a fronteggiare emergenze continue, dalla pandemia agli accessi record registrati nei mesi successivi. La carenza di personale è un nodo irrisolto, così come l'avvio di servizi essenziali come l'Emodinamica.

Proprio nei giorni scorsi c'è stato l'appello al presidente della Regione Vincenzo De Luca circa «i ritardi dell'inizio dei lavori del nuovo reparto, considerato che è stato già approvato il progetto esecutivo di 2 milioni di euro, sono stati individuati gli spazi ed è stata espletata anche la relativa gara d'appalto. Sarebbe assurdo - ha scritto l'ex sindaco Salvatore Vozza in una lettera al governatore - se, per qualche ripensamento, si perdesse l'occasione di offrire a un ampio bacino d'utenza un servizio di fondamentale importanza per una patologia tempo dipendente e anche di dare modo alle eccellenze professionali del San Leonardo di mettersi al servizio dei pazienti».